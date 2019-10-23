شملت إقالة وزيرين.. حزمة أوامر ملكية سعودية جديدة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، حزمة أوامر ملكية تضمنت إعفاء الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وزير النقل، من منصبه.



كما أصدر الملك سلمان قرارا بتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية.



وإلى جانب ذلك تم تعيين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي، رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، فيما تم تعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم، نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.



وشملت حزمة القرارات الملكية تعيين الدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.



كما شملت قرارات الملك سلمان تعيين طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي، رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.



وكانت القرارات شملت إعفاء إبراهيم العساف من منصبه وزيرا للخارجية وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية.

