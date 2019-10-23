شاهد.. لحظة تساقط الثلوج في العاشر من رمضان

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يوضح لحظة سقوط الثلوج في مدينة العاشر من رمضان، أمس الثلاثاء.



وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "طريق العاشر من رمضان تحول لجزء من نهر النيل بعد تكدس المياه وتساقط الثلوج".

