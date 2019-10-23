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شاهد.. لحظة تساقط الثلوج في العاشر من رمضان
الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:47 م
رباب الأهوانيطباعة
عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يوضح لحظة سقوط الثلوج في مدينة العاشر من رمضان، أمس الثلاثاء.
وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "طريق العاشر من رمضان تحول لجزء من نهر النيل بعد تكدس المياه وتساقط الثلوج".
وقال "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "طريق العاشر من رمضان تحول لجزء من نهر النيل بعد تكدس المياه وتساقط الثلوج".