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اقتصاد

ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط نتائج متباينة للشركات

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:44 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية بصعوبة، اليوم الأربعاء، حيث أضعفت بواعث قلق المستثمرين حيال مزيد من التأجيل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثر مكاسب المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن الغني بشركات التصدير بفضل تراجع الجنيه الاسترليني وبعض النتائج الجيدة للشركات.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.1 بالمئة، وكانت أسهم شركات التكنولوجيا من أكبر عوامل الضغط بعد تحذير بشأن المبيعات من تكساس انسترومنتس الأمريكية لصناعة الرقائق مما أثر سلبا على نظيراتها في أوروبا.
وهبطت أسهم إنفنيون وديالوج واس.تي مايكرو-إلكترونيكس بين 0.4 بالمئة و2.8 بالمئة بعد أن توقعت تكساس انسترومنتس، التي يعتبر أداؤها مؤشرا للقطاع عموما، تراجع إيرادات ربع السنة الحالي بين عشرة و17 بالمئة.
وقفزت أسهم شركات التعدين واحدا بالمئة، مدعومة بتراجع أصغر من المتوقع في الأرباح الفصلية لمنتج الألومنيوم نورسك هيدرو.
وقفز سهم مجموعة بي.اس.ايه المصنعة لسيارات بيجو وستروين 3.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع إيرادات الربع الثالث بفضل طلب قوي على الطرز الكبيرة الأعلى سعرا.
وقال نيال جالاجر، مدير الاستثمار في شركة جام، "عموما، أقول إن النتائج متباينة على الأرجح. لا تغيرات جذرية فيها."
وزاد مؤشر الأسهم القيادية في لندن فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.7 بالمئة مع تدعم شركات التصدير عليه من تراجع الاسترليني بعد أن بلغ اتفاق رئيس الوزراء بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي طريقا مسدودة.

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