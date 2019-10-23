ارتفاع أسعار النيكل.. والطن يسجل 16607.5 دولار

شهدت أسعار معدن النيكل ارتفاعًا ملحوظًا، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، في الأسواق التجارية، وسجل الطن نحو 16607.5 دولار، مقارنة بنحو 16582.5 دولار أمس.



كانت أسعار النيكل شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بلغ نحو 1030 دولارًا.



يشار إلى أن مصر تسعى إلى ضبط الأسعار، عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة المقبلة؛ لتراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة، تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.

