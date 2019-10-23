شاهد.. مدينة نصر تحولت لبحيرات وأنهار بعد سقوط الأمطار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأمطار تُغرق الشوارع وتُكدّس السيارات لفترات طويلة والثلوج تغطي بعض المناطق بالعاشر من رمضان أمس.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مدينة نصر تحولت لبحيرات وأنهار من تكدس المياه في الشوارع.



وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن الجمعة المقبل ستشهد محافظات شمال مصر طقسًا سيئًا.

