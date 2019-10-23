الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الموافق 24 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

توك شو

شاهد.. مدينة نصر تحولت لبحيرات وأنهار بعد سقوط الأمطار

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 08:20 م
الأمطار
الأمطار
رباب الأهواني
طباعة
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأمطار تُغرق الشوارع وتُكدّس السيارات لفترات طويلة والثلوج تغطي بعض المناطق بالعاشر من رمضان أمس.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مدينة نصر تحولت لبحيرات وأنهار من تكدس المياه في الشوارع.

وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن الجمعة المقبل ستشهد محافظات شمال مصر طقسًا سيئًا.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بريطانيا تشغل رحلات إلى شرم الشيخ أسبوعيًا في الشتاء

منذ حوالي 19 ساعة

هبوط أرضى بطريق "الواحات - الفيوم" نتيجة الأمطار

منذ يوم

"الخارجية" ترد على تهديدات رئيس وزراء إثيوبيا بالحرب

منذ يوم

سيول "غير مسبوقة" في الشرقية.. ومصرع طفلة صعقًا

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

10 مطالب لـ"الخطيب" عقب تأجيل الدوري

بالأسماء.. البترول تصدر حركة تعيينات وتنقلات

الحكومة تحذر مواطني شمال الدلتا من سوء الطقس الجمعة

سيول "غير مسبوقة" في الشرقية.. ومصرع طفلة صعقًا

أيام زمان

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

تعرف على آخر أغنية لـ كوكب الشرق (فيديو)

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

دراسة تكشف خطرًا صحيًا ينجم عن الولادة المبكرة

أهم أعراض الالتهاب السحائي وكيفية الوقاية منه

عادات يومية تحميك من أنفلونزا الشتاء

في يومه العالمي.. أسباب وأعراض الروماتيزم

الرئيس نيوز

الوكيل: البرنامج النووي المصري لن يتوقف عند مشروع "الضبعة"

رئيس "إسكان النواب": استدعاء الوزارات المعنية لبحث أزمة الأمطار

مصرع مزارع وابنته في وسط سيناء.. جرفتهما صخرة بسبب السيول

ننشر.. أرقام غرف عمليات "أحياء القاهرة" للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار

منوعات

تركى آل الشيخ يتفقد فعاليات موسم الرياض الترفيهي (فيديو)

نصائح الطوارئ الروسية للتعامل مع الفيضانات الكارثية

باحثون زراعة أشجار تعمل على تدمير أنظمة بيئية

الصين: سرعة قياسية جديدة لأول قطار سكة حديد ذاتي القيادة

كشكول

غدًا.. يوم دراسي كامل بجميع مدارس القاهرة

التعليم: تأجيل انتخابات مجالس الأمناء ومد عمل الأعضاء الحاليين

مشروبات يُنصح بها للأطفال بفصل الشتاء

"أساليب فبركة الأخبار وأمن المجتمع" ندوة بإعلام القاهرة.. الخميس

إسلام سياسي

هل تستغل أمريكا العراق لحل أزمة سجناء داعش بسوريا؟

النازيون الأوربيون يسيرون على نهج القاعدة وداعش

المقاول الأجير يعترف بالتواصل مع الإرهابية ويجوب الصحف العالمية للعودة مجددًا

تحذيرات أوربية من عودة القاعدة في اليمن


زيت وسكر

كيف تكتشف اصابتك بمرض “الربو”؟

شروط وخطوات طلب الإحالة للمعاش  المبكر

تفاصيل الإعلان 12 لمشرع الإسكان الإجتماعي

خريطة أسعار السلع في ختام تعاملات اليوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
غزو سوريا.. كلهم يلعبون
د.مينا بديع عبدالملك
بابا الفاتيكان يوحنا بولس الأول.. المتضع بالحقيقة
ماجد حبته
لبنان.. بعد الورقة التخديرية
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
المزيد

الثقافة

إنحازات للجمال المظلوم.. "كنزي" أصغر رسامة بملتقى الإبداع تريد أن تكون "دافنشى"

سيرة ومسيرة.. صدور الطبعة الثانية من كتاب "سعود الفيصل"

ختام معرض "سيدتي الجميلة" بمركز الهناجر للفنون.. غدًا

غدًا.. توقيع ديوان "الرحلة 508" في جاليري ضي

صفحتنا ع الفيس بوك