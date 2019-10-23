منى زكي تثير الجدل بمكياجها.. والمتابعون: "شبه وفاء الكيلاني"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجمة منى زكي برفقة زوجها النجم أحمد حلمي.



وأثارت الفنانة منى زكي، الجدل بسبب إطلالتها، حيث ظهرت بمكياج يشبه الإعلامية وفاء الكيلاني لحد كبير.



وأثارت الصورة استغراب المتابعين، معلقين: "منى زكي الميكب مغيرها خالص، هي مالها قالبة على وفاء الكيلاني كدة ليه؟".



يُذكر أن الفنانان أحمد حلمي ومنى زكي حصلا على نجمة في "ممر المشاهير" في دبي.



يشار إلى أن ممر المشاهير "دبي ستارز" هو أحدث إضافة إلى وسط ‏مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على ‏غرار ممر مشاهير هوليوود، وذلك باختيار ‏أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في ‏مجالات ‏الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، ‏الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل ‏الاجتماعي، ‏بالحصول على نجمة دبي أو "دبي ستارز".‏



