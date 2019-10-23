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متحدث "الوزراء" يكشف سبب أزمة تراكم مياه الأمطار بالشوارع

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:54 م
مياه الأمطار
مياه الأمطار
سناء إسماعيل
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تناول المتحدث باسم مجلس الوزراء، أزمة تراكم الأمطار وتعطل الحركة المرورية، أمس الثلاثاء، قائلا: "لم نكن نتمنى مشهد أمس".

وكشف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أسباب تراكم الأمطار بالشوارع، أمس، قائلا: "القاهرة والمدن القديمة لا تحتوي على شبكات لتصريف مياه الأمطار، ربما لكون وقت إنشائها كان مناخ مصر جافا".

وأضاف: "شبكات تصريف الأمطار تنشأ دائما في الدول غزيرة الأمطار، وتختلف عن بالوعات الصرف الصحي".

وتابع: "شبكات تصريف الأمطار، تختلف من دولة لأخرى وهي عبارة عن قنوات جانبية موجودة على جوانب الطرق تنحدر إليها المياه وتقوم بتصريفها إلى تجمع أكبر، حتى تصل إلى بحيرة أو مكان تجمع، وهي أكثر تقدما في أوروبا، ولم نفكر في تنفيذها في مصر، لأن مناخ مصر كان جافًا".

وأوضح أن السيول التي تحدث أحيانًا بمصر ترجع إلى التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد للأمطار عبر تطهير شبكات الصرف الصحي بعد تحذيرات هيئة الأرصاد، معلقا فوجئنا بهطول كمية أمطار ضعف التي توقعتها الأرصاد، حيث سقطت الأمطار بكثافة 15 مليمتر، ووصلت الكمية إلى 650 ألف متر مكعب في 90 دقيقة فقط.

وتابع، لو تساقطت نفس كمية الأمطار على مدار اليوم، ما كنا شهدنا هذه المشكلة، كون بالوعات الصرف الصحي كانت ستمتصها، لافتا إلى أنه تم اللجوء إلى سيارات شفط الأمطار، والتي واجهت أزمات بسبب تكدس المرور.

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