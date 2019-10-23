"أول الغيث قطرة".. خسائر المحافظات من الأمطار

كتب- أحمد أبوالمحاسن ـ مصطفى علم الدين ـ حسام جبر وشريف عبدالغني ـ هبه عويضه ومصطفى فتحي ـ ياسمين شعيب ـ ولاء القاضي



شهدت محافظات الجمهورية، خلال اليومين الماضيين، هطول الأمطار على عدد من المحافظات، تسببت في بعض الخسائر المادية، والبشرية، والحيوانية، بجانب إتلاف بعض الأسلاك والأعمدة الكهربائية، وغرق بعض الشوارع، نتيجة المطر الشديد.

وزارة التنمية المحلية، فعّلت غرفة عمليات مركزية للتواصل مع المحافظين، ورصد الأزمات ومواجهتها للتعامل مع الكوارث، على مدار الساعة.

وشددت على الأجهزة التنفيذية ضرورة، استخدام المعدات لشفط المياه، ومنع تراكمها بالشوارع، للحد من إعاقة الحركة المرورية، والعمل على تسيير المرور، ومنع المشكلات التي تواجه سير وانتظام السيارات على جانبي الطرق.



الأمطار تربك الطرق وحوادث بالجملة في الجيزة

في الجيزة، تسبب هطول المطر، في المحافظة، وقوع بعض حوادث الطرق التي أدت إلى مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، وتلقت غرفة عمليات المحافظة المنعقدة بالديوان العام، إخطار بوقع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص باتجاه الصعيد قبل نفق الودي بنحو 8 كيلو متر بدائرة مركز شرطة الصف، ما أسفر عن وقوع 12 مصابًا و4 وفيات جميعهم من محافظات الوجه القبلي.

وقع حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أعلى الطريق دائري بمنطقة البراجيل بنطاق قسم شرطة أوسيم محافظة الجيزة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، نتيجة هطول الأمطار.



4 حالات وفاه في الغربية بسب المطر

وفي الغربية، تسبب هطول الأمطار اليوم الأربعاء، في عدة خسائر بشرية ومادية داخل المحافظة، حيث لقي طفل، يدعي محمد هيثم" 3 سنوات، مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء وقوفه في شرفة منزله، بقرية سملا التابعة لمركز قطور بالغربية.



كما لقى هشام محمد أحمد سليمان ٥٠ عامًا، سائق توكتوك مصرعه، أثناء نزح مياه الأمطار من أعلى سطح منزله بمنطقة المنشية الجديدة بالمحلة الكبرى في الغربية، بجانب لقيت سيدة في العقد الخامس من عمرها مصرعها، أثناء كسحها مياه الأمطار أعلى سطح المنزل بمنطقة شارع الجيش القبلي، خلف عملية صرف مستشفي زفتي العام القديمة، بكفر عنان التابعة لمدينة زفتى بالغربية، لتلحق بسابقتها، إيمان. س. ا" 36 سنة، التي توفيت إثر سقوطها من أعلى سطح المنزل أثناء كسح مياه الأمطار.



كما لحق الضرر، أصحاب المحال التجارية في محافظة الغربية، خاصة في المحلات المطلة بصفة مباشرة علي الشوارع التي بها بالوعات أعلي من منسوب الشارع مما تسبب في خسائر فادحة للتجار خاصة في مدن زفتي والمحلة وكفر الزيات، وهي المدن التي لم تُمهد بعد.



كما أدى هطول الأمطار بغزارة على مدينة طنطا، فجر وصباح اليوم، إلى غرق مول طنطا الجديد، في المنطقة اللوجستية التي تم افتتاحها بحضور وزير التموين منذ وقت قصير، بتكلفة 500 مليون جنيه، وأتلفت مياه الأمطار واجهات المول والبضاعة الموجودة في المحلات، مما تسبب في استياء أصحاب المحلات؛ بسبب عدم توافر عوامل الأمان في المول المنشأ حديثا، وفق أحدث المعايير.



ونتج عن الأمطار، انهيار منزل بشارع البوستة بمدينة زفتي، وآخر بمنطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبرى، وانهارت بلكونة منزل بأحدي قري مركز السنطة.

انهيار عقار بالإسكندرية بسبب الأمطار

وفي الإسكندرية، لموجة من الطقس السيئ، صاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وبرق، ضربت أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.



وتسبب الطقس السئ الذي أجتاح المحافظة اليوم، إلى مصرع طفلة وإصابة شاب في انهيار أحد العقارات بغرب الإسكندرية، حيث تلقى حي غرب الإسكندرية، اليوم، بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من طابقين بحارة 3 حارة السلطنة متفرع من شارع النيل كرموز، بكرموز، وتبين بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة أن العقار مكون من دور أرضى بالإضافة لدورين علويين ونتج عن سقوط العقار حالة وفاة لطفلة تدعى فريحه إبراهيم محمد تبلغ من العمر 7 أعوام، وأصابه، محمود إبراهيم محمد يبلغ من العمر 19 عام، وتم نقلة لمستشفى الجمهورية لتقلي العلاج المناسب



كما تسبب الطقس السئ في انهيار شرفتين بالطابق الخامس بعقار قديم في شارع 29 تقاطع شارع 2 داخل مدينة أكتوبر النخيل، دون حدوث إصابات، وأمرت نيابة العامرية بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار وإعداد تقرير حول الواقعة.



وتأثرت أحد العقارات القديمة بمنطقة اللبان التابعة لنطاق حي الجمرك، بالعوامل الجوية التي تعرضت لها مدينة الإسكندرية من سقوط أمطار غزيرة لساعات متواصلة، مما أسفر عن سقوط أجزاء من عقار بشارع الإمام علي دائرة قسم اللبان.



غرق الشوارع والميادين بمطروح

وشهدت محافظة مطروح، منذ مساء أمس الثلاثاء، سقوط أمطار رعدية غزيرة، مما أدى إلي إعاقة الحركة المرورية ووقوع الخسائر بالمحافظة.



تضمنت خسائر الأمطار غرق الشوارع والميادين، الانقطاع المتكرر لكهربا بالإضافة إلى بعض الحرائق الصغيرة بسبب الصواعق البرقية حيث سقط صاعق علي سيارة بهندسة مدينة النجيلة وسقوط سلك كهربائي بمنطقه الكيلو 7.



انهيار 15منزل بالمنوفية نتيجة السيول

تعرضت محافظة المنوفيه صباح اليوم لسيول وأمطار رعديه انهار على إثرها 15 منزل بقرى المحافظة وقد تم تحرير 15محضر إثبات لحالات الانهيار حيث كان لقرى مركز الشهداء النصيب الأكبر وخصوصا قرية كفر عشما وعشما،.



تسببت السيول في شلل مروري تام في جميع مراكز محافظة المنوفية وقراها وقد ارتفع منسوب المياه بالشوارع وكان لمركز الشهداء

وقويسنا، وبركة السبع،واشمون ومنوف، وتلا النصيب الأكبر من الأمطار وترتب على ذالك توقف حركة المرور بها.



وأكد أحمد جاب الله، أحد مواطني قرية كفر عشما، انهيار خمسة منازل من الطوب اللبن بقريته، بجانب نفوق اثنين من رؤس الماشية بالقرية على الجانب الآخر تعرضت قرية عشما لانهيار ٤منازل ونفوق رأس ماشية وتم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة.



كما تجولت سيارات تابعه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشوارع العاصمة شبين الكوم لشفط منسوب المياه الذائد لتسهيل حركة المرور.



مصرع طفلة صعقا بالكهرباء بالشرقية

كما شهدت مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حالة من التقلبات الجوية المفاجئة، بعد أن سقطت أمطار بدأت من الساعات الأولى من مساء أمس حتى أحدثت سيول بالمدينة.



ونتج عن السيول، انقطاع الكهرباء والمياه على عدد من المناطق السكنية، وتم رفع حالة الطوارئ، بعد أن سادت عدة مشكلات في الحركة المرورية للمدينة.



وانقطعت المياه والكهرباء من عدة مناطق مثل المجاورة الثانية والـ15 والمجاورة 49، ومنطقة تبارك، ومنطقة الكير هاوس، واستغاث الأهالي بالمسؤولين؛ لحل أزمات المياه والكهرباء، وشفط المياه من الشوارع؛ لإعادة فتح الحركة المرورية.



كما تسببت الأمطار في، وفاة طفلة صعقًا بالكهرباء بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، نتيجة هطول غزير للأمطار.



التنمية المحيلة تتابع مع المحافظين أزمات المطر

بدورها، تابعت وزارة التنمية المحلية، على مدار الساعة، حركة العمل داخل مختلف المحافظات، وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، أن غرفة العمليات عملت بالتنسيق مع عمليات مجلس الوزراء لرصد ما يحدث في المحافظات، لافتًا أن بعض المحافظات شهدت هطول في الأمطار، وصلت لحد الغزارة وتم التعامل معها، بطريقة ناجحة، دون أي مشكلات.



وأضاف لـ"الدستور" أن، وزارة التنمية المحلية، نسقت مع المحافظين، خلال الفترة الماضية، في آليات التعامل مع الأمطار والسيول، لافتًا أن كل محافظة لديها، خطة محكمة للتعامل وفق الأدوات المتوافرة لديها.



وأشار إلى أن، المحافظات تعاملت بشكل جيد مع الأمطار، ونجحت الأجهزة التنفيذية في التعامل الفوري، مع تراكمات المياه، لافتًا إلى أن، ما شهدته بعض المحافظات، من غرق للشوارع، تم التعامل معه بشكل جيد، للحد من الخسائر.



وأوضح أن، الوزارة، تواصل المحافظات، من خلال غرف العمليات وإدارة الكوارث والأزمات، لتفادي الأخطاء والتدخل في حالة اللزوم، لمنع المشكلات، وضمان شتاء آمن بلا مشكلات.