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أرقام عليك الاتصال بها فورًا عند تراكم الأمطار
الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:58 ص
أريج الجيار - ريم محمودطباعة
نشرت عدد من الوزارات والهيئات أرقام استغاثات سريعة لتلقي شكاوى المواطنين عن تجمعات مياه الأمطار، وذلك بالتزامن مع تساقط الأمطار في محافظات مصر.
أعلنت إدارة المرور على الفور أرقاما لمحافظتي القاهرة والجيزة لنشر سيارات الشفط لعدم عرقلة الحركة المرورية، وجاء الخط الساخن للقاهرة رقم (136) أو 01155554444، والخط الساخن بالجيزة رقم 01205344444، لتوفير خدمات الإنقاذ واللوادر لسقوط الأشجار أو حوادث مرورية، ورقم هيئة النظافة 16809، والحماية المدنية 180
كما نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر أرقام الاستغاثة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لغرف عمليات أحياء القاهرة للاستغاثة المتمثلة في:
غرفة عمليات محافظة القاهرة 23912136 - 23907147 - 23901236
غرفة عمليات حي المطرية 22508624
غرفة عمليات حي المرج 28702815
غرفة عمليات حي النزهة 26222334
غرفة عمليات حي السلام اول 22806304
غرفة عمليات حي السلام ثان 26570101
غرفة عمليات حي عين شمس 22982760
غرفة عمليات حي مدينة نصر شرق 23866244
غرفة عمليات حي مدينة نصر غرب 23866252
غرفة عمليات حي مصر الجديدة 26384242
غرفة عمليات حي الأزبكية 25764778
غرفة عمليات حي الموسكي 25922091
غرفة عمليات حي الوايلي 26822131
غرفة عمليات حي باب الشعرية 25890986
غرفة عمليات حي بولاق 27945206
غرفة عمليات حي عابدين 23925076
غرفة عمليات حي غرب 27949119
غرفة عمليات حي منشأة ناصر 23418781
غرفة عمليات حي وسط 24828578
غرفة عمليات حي 15 مايو 25517486
غرفة عمليات حي البساتين 27040090
غرفة عمليات حي التبين 27150080
غرفة عمليات حي الخليفة 23905109
غرفة عمليات حي السيدة زينب 23903903
غرفة عمليات حي المعادي 23580943
تليفون حي المعصرة 27093527
غرفة عمليات حي المقطم 28426873
غرفة عمليات حي حلوان 27074111
تليفون حي دار السلام 25272350
غرفة عمليات حي طرة 27012974
غرفة عمليات حي مصر القديمة 27414837
غرفة عمليات حي الزيتون 22846948
غرفة عمليات حي الساحل 24604865
غرفة عمليات حي الشرابية 26032772
غرفة عمليات حي الأميرية 26023399
غرفة عمليات حي الزاوية الحمراء 24243878
غرفة عمليات حي حدائق القبة 26032772
غرفة عمليات حي روض الفرج 24581879
غرفة عمليات حي شبرا 24607077
كما خصصت وزارة التنمية المحلية عدة طرق للإبلاغ عن أى مشاكل قد تواجهك أثناء سقوط الأمطار، أبرزها.
-إرسال أى شكاوى من خلال غرفة عمليات الوزارة على أرقام تليفونات 27957837، و33356708، وفاكس 33378597
- فعلت الوزارة مبادرة صوتك مسموع وتتلقى الشكاوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك: " https:www.facebook.comsotakmasmwo
- تم تخصيص رقم الخط الساخن الخاص بالمبادرة "15330" ويعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى [email protected]
- تم تخصيص رقم للواتس آب 01150606783.
- تم تشكيل غرف عمليات فى كل محافظة والتنسيق مع الأحياء والمدن والمراكز.
أعلنت إدارة المرور على الفور أرقاما لمحافظتي القاهرة والجيزة لنشر سيارات الشفط لعدم عرقلة الحركة المرورية، وجاء الخط الساخن للقاهرة رقم (136) أو 01155554444، والخط الساخن بالجيزة رقم 01205344444، لتوفير خدمات الإنقاذ واللوادر لسقوط الأشجار أو حوادث مرورية، ورقم هيئة النظافة 16809، والحماية المدنية 180
كما نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر أرقام الاستغاثة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لغرف عمليات أحياء القاهرة للاستغاثة المتمثلة في:
غرفة عمليات محافظة القاهرة 23912136 - 23907147 - 23901236
غرفة عمليات حي المطرية 22508624
غرفة عمليات حي المرج 28702815
غرفة عمليات حي النزهة 26222334
غرفة عمليات حي السلام اول 22806304
غرفة عمليات حي السلام ثان 26570101
غرفة عمليات حي عين شمس 22982760
غرفة عمليات حي مدينة نصر شرق 23866244
غرفة عمليات حي مدينة نصر غرب 23866252
غرفة عمليات حي مصر الجديدة 26384242
غرفة عمليات حي الأزبكية 25764778
غرفة عمليات حي الموسكي 25922091
غرفة عمليات حي الوايلي 26822131
غرفة عمليات حي باب الشعرية 25890986
غرفة عمليات حي بولاق 27945206
غرفة عمليات حي عابدين 23925076
غرفة عمليات حي غرب 27949119
غرفة عمليات حي منشأة ناصر 23418781
غرفة عمليات حي وسط 24828578
غرفة عمليات حي 15 مايو 25517486
غرفة عمليات حي البساتين 27040090
غرفة عمليات حي التبين 27150080
غرفة عمليات حي الخليفة 23905109
غرفة عمليات حي السيدة زينب 23903903
غرفة عمليات حي المعادي 23580943
تليفون حي المعصرة 27093527
غرفة عمليات حي المقطم 28426873
غرفة عمليات حي حلوان 27074111
تليفون حي دار السلام 25272350
غرفة عمليات حي طرة 27012974
غرفة عمليات حي مصر القديمة 27414837
غرفة عمليات حي الزيتون 22846948
غرفة عمليات حي الساحل 24604865
غرفة عمليات حي الشرابية 26032772
غرفة عمليات حي الأميرية 26023399
غرفة عمليات حي الزاوية الحمراء 24243878
غرفة عمليات حي حدائق القبة 26032772
غرفة عمليات حي روض الفرج 24581879
غرفة عمليات حي شبرا 24607077
كما خصصت وزارة التنمية المحلية عدة طرق للإبلاغ عن أى مشاكل قد تواجهك أثناء سقوط الأمطار، أبرزها.
-إرسال أى شكاوى من خلال غرفة عمليات الوزارة على أرقام تليفونات 27957837، و33356708، وفاكس 33378597
- فعلت الوزارة مبادرة صوتك مسموع وتتلقى الشكاوى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك: " https:www.facebook.comsotakmasmwo
- تم تخصيص رقم الخط الساخن الخاص بالمبادرة "15330" ويعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى [email protected]
- تم تخصيص رقم للواتس آب 01150606783.
- تم تشكيل غرف عمليات فى كل محافظة والتنسيق مع الأحياء والمدن والمراكز.