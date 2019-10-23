نشأت الديهي: بيان النائب العام حول زيارة سجن طرة "يُدرس"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بيان النائب العام حول زيارة سجن طرة محترم ودقيق، ويُدرس، مشددًا على أن روح القانون والهدف من المنظومة القضائية إنساني، والنيابة العامة المصرية تضرب المثل في التصحيح والإصلاح الاستباقي، وتضرب المثل في الإنسانية، فهذه البيانات فيها روح القانون وليس جفاء القانون، وهذا البيان يمثل استدعاء لدور الأسرة المصرية لإفاقتها حول كيفية التعامل مع تربية أبنائهم.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن البيان أوضح أن النائب العام كلف فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال برفقة متخصصين إلى منطقة سجون طرة؛ للتفتيش عليها، والتقى الفريق 35 محبوسًا على ذمة قضايا مختلفة، كما استمع إلى المحبوسين للوقوف على حالاتهم المعيشية داخل السجن وتأكد من ملائمة مقرات الاحتجاز وأماكن التريض، وتأكد المتخصصون من جاهزية مستشفى ليمان طرة وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها؛ لاستقبال المرضى في الظروف العادية أو الطارئة.

وتابع: "كما تحقق فريق النيابة العامة، من غرف إعداد الطعام وحصول القائمين عليها على الشهادات الصحية اللازمة، وتأكد من الأطعمة وتنوعها وجودتها، قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، إخلاء سبيل عدد من المتهمين في تظاهرات 20 سبتمبر، الذين تأكد وجودهم في التظاهرات بدون قصد أو عمد، ولم يثبت ارتباطهم بأي جماعات".

واستكمل، أن أهم ما ورد في هذا البيان، أن النيابة العامة تُهيب بمن أفرجت عنهم من النساء والشيوخ والمرضى، أن يجعلوا الحقيقة دومًا هدفًا لهم، وألا ينشروا إلا ما يقفون على صحته من أخبار وشائعات.