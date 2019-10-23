أحمد فهمي ينشر صورته في "البانيو": بفكر اتجه للإغراء

شارك الفنان أحمد فهمي، متابعي صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة له.



وظهر "فهمي" في الصورة وهو في "البانيو"، وعلق على الصورة تعليق فكاهي، قائلا: "بفكر أتجه للإغراء".



يُذكر أن الفنان أحمد فهمي يعود للتعاون مجددا مع أكرم حسني في مسلسل لرمضان 2020 ويحمل اسم "تيمون وبومبا" ويشاركهما البطولة الفنان بيومي فؤاد، من المقرر أن يتم البدء في تصويره يناير المقبل.

