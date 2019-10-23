تركى آل الشيخ يتفقد فعاليات موسم الرياض الترفيهي (فيديو)

تفقد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، فعاليات موسم الرياض الترفيهي، الذي تحتضنه عاصمة المملكة العربية السعودية.



كما تفقد رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، الافتتاح التجريبي لملاهي ونتر ويندر لاند مرحبًا بالحضور الذين التقطوا معه "سيلفى" وصور تذكارية.



ويشهد موسم الرياض إقامة أكبر المعارض يشارك فيها عارضون من أنحاء العالم، وتشتمل فعاليات "الرياض بوليفارد" "النافورة الراقصة"، التي تقدم عروضًا موسيقية وعروضًا مائية وثلاثية الأبعاد، إضافة إلى المطاعم والكافيهات.