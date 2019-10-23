الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الموافق 24 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

رياضة

مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر اليوم 23 / 10 / 2019 والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر اليوم 23 / 10 / 2019 والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:38 م
جريدة الدستور
طباعة
مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر من دوري أبطال أوروبا ، Al Shabab vs Al Ittifaq نقدم لكم بث مباشر لجميع مباريات اليوم ، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا ، بينما يتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة ليفربول التي توجهت إلى بلجيكا أمس استعدادًا لخوض تلك المباراة، بعد غيابه عن مباراة الأحد الماضي أمام فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة، ويمكن مشاهدة مباريات اليوم في صجيفة العين في تحديث مستمر للقاء..



البث المباشر اليوم لمباراة ليفربول السعودي ، حيث يسعى ليفربول مع ألميرون للعودة مرة أخرى للأداء المطلوب من جماهير الليوث مرة أخرى، من أجل الحصول على مركز مميز في الدوري أو المنافسة على اللقب.

مشاهدة مباراة ليفربول مع جينك بث مباشر عبر العين الإخباري خدمة بدون رسوم لمتابعى وعشاق كرة القدم العربية ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا للمحترفين في توقيت الساعة الخامسة وخمس دقائق بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة السادسة وخمس دقائق مساء بالتوقيت فى السعودية فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين..

حيث أن متابعي كرة القدم حول العالم على موعد مع مشاهدة مباراة ليفربول وجينك الأربعاء 23/10/2018 في المباريات دوري أبطال أوروبا ، وعبر هذا المقال سنتعرف على التفاصيل وموعد مباراة ليفربول وجينك دوري أبطال أوروبا 2020 فتابعوا معنا لمزيد من التفاصيل والأخبار.

موعد مباراة ليفربول وجينك ، من المقرر أن تكون مباراة ليفربول وجينك ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا لكلا الفريقين اليوم الأربعاء 23 أكتوبر.

مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر ضمن دوري أبطال أوروبا

بث مباشر NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك Liverpool كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ليفربول NOW

بث مباشر.. مباراة ليفربول وجينك بدوري أبطال أوروبا

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر kooora goal كورة لايف PLU beIN SPORTS ماتش ريال مدريدNOW

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من رئيس الزمالك على قرار تأجيل الدورى

منذ يوم

أول تعليق من الأهلى على قرار تأجيل الدورى

منذ حوالي 10 ساعات

كارثة في منزل رانيا فريد شوقي بسبب الأمطار (صورة)

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

10 مطالب لـ"الخطيب" عقب تأجيل الدوري

بالأسماء.. البترول تصدر حركة تعيينات وتنقلات

الحكومة تحذر مواطني شمال الدلتا من سوء الطقس الجمعة

سيول "غير مسبوقة" في الشرقية.. ومصرع طفلة صعقًا

أيام زمان

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

تعرف على آخر أغنية لـ كوكب الشرق (فيديو)

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

دراسة تكشف خطرًا صحيًا ينجم عن الولادة المبكرة

أهم أعراض الالتهاب السحائي وكيفية الوقاية منه

عادات يومية تحميك من أنفلونزا الشتاء

في يومه العالمي.. أسباب وأعراض الروماتيزم

الرئيس نيوز

إطلاق نار جنوب العاصمة الإثيوبية.. وهتافات ضد أبي أحمد

الوكيل: البرنامج النووي المصري لن يتوقف عند مشروع "الضبعة"

رئيس "إسكان النواب": استدعاء الوزارات المعنية لبحث أزمة الأمطار

مصرع مزارع وابنته في وسط سيناء.. جرفتهما صخرة بسبب السيول

منوعات

تركى آل الشيخ يتفقد فعاليات موسم الرياض الترفيهي (فيديو)

نصائح الطوارئ الروسية للتعامل مع الفيضانات الكارثية

باحثون زراعة أشجار تعمل على تدمير أنظمة بيئية

الصين: سرعة قياسية جديدة لأول قطار سكة حديد ذاتي القيادة

كشكول

غدًا.. يوم دراسي كامل بجميع مدارس القاهرة

التعليم: تأجيل انتخابات مجالس الأمناء ومد عمل الأعضاء الحاليين

مشروبات يُنصح بها للأطفال بفصل الشتاء

"أساليب فبركة الأخبار وأمن المجتمع" ندوة بإعلام القاهرة.. الخميس

إسلام سياسي

هل تستغل أمريكا العراق لحل أزمة سجناء داعش بسوريا؟

النازيون الأوربيون يسيرون على نهج القاعدة وداعش

المقاول الأجير يعترف بالتواصل مع الإرهابية ويجوب الصحف العالمية للعودة مجددًا

تحذيرات أوربية من عودة القاعدة في اليمن


زيت وسكر

كيف تكتشف اصابتك بمرض “الربو”؟

شروط وخطوات طلب الإحالة للمعاش  المبكر

تفاصيل الإعلان 12 لمشرع الإسكان الإجتماعي

خريطة أسعار السلع في ختام تعاملات اليوم

مقالات الرأي
ماجد حبته
غزو سوريا.. كلهم يلعبون
د.مينا بديع عبدالملك
بابا الفاتيكان يوحنا بولس الأول.. المتضع بالحقيقة
ماجد حبته
لبنان.. بعد الورقة التخديرية
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
المزيد

الثقافة

إنحازات للجمال المظلوم.. "كنزي" أصغر رسامة بملتقى الإبداع تريد أن تكون "دافنشى"

سيرة ومسيرة.. صدور الطبعة الثانية من كتاب "سعود الفيصل"

ختام معرض "سيدتي الجميلة" بمركز الهناجر للفنون.. غدًا

غدًا.. توقيع ديوان "الرحلة 508" في جاليري ضي

صفحتنا ع الفيس بوك