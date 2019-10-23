نشأت الديهي يسب محمد ناصر: "وغد ووقح"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ما حدث بالأمس في مصر حدث من قبل في تركيا، وقام بعرض صور لأمطار غزيرة في باريس، أمام برج إيفل، وصور لأمطار غزيرة في قطر أغنى دولة في العالم، وصور لأمطار غزيرة بمطار إسطنبول بعد افتتاحه بإسطنبول، معقبًا: "دا إهمال عندنا وعندهم، المطر بتاع ربنا، لكن التعامل معاه تقصير مسئولين".

واستنكر "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، فرحة الإعلامي الإخواني محمد ناصر، بتقصير المسئولين في التعامل مع أزمة الأمطار، قائلًا: "يا أحمق يا وغد يا وقح، حد من إعلامي الإخوان تحدثوا عن أمطار تركيا".

وعقب، على محاولة رفع مياه الأمطار بـ "مساحة" في مطار إسطنبول، قائلًا: "لو إحنا كنا اتفضحنا، ما حدث بالأمس أحزنني وأريد أن يكون لمصر السبق حتى في تحدي الطبيعة".