سعيد عكاشة: قطر تدفع أموالًا هائلة لشراء قنوات عالمية لتنفيذ أجندتها

قال الدكتور سعيد عكاشة، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن قطر تدفع أموالا هائلة لشراء قنوات عالمية لتنفيذ أجندتها.



وأضاف "عكاشة" خلال حواره ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن القناة عندما تتقاضى تمويلا من جهة ما، فإنها تتحدث بلسانها، كما تصبح السياسة التحريرية غير مرتبطة بالمهنة وإنما بالأجندة السياسية.



وتابع: أن قناة "بي بي سي" تعمل على نشر الفوضى وإعاقة جهود التنمية في مصر، مؤكدا أن ما تقوم به بعيد كل البعد عن الميثاق الإعلامي.

