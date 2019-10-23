كارمن سليمان تطرح أغنية "تفنن" على "يوتيوب"

طرحت الفنانة كارمن سليمان، أغنية "تفنن"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية باللهجة الخليجية.



الأغنية من كلمات خالد بن سعود الكبير، وألحان مقرن القحطاني، وتوزرع هشام السكران، وتريات تامر غنيم، جيتار شريف فهمي، وناجي أحمد خيري، وتم التسجيل في استوديهات سيشن مصر، واشراف عام مصطفى جاد.



من ناحية أخرى، تستعد كارمن سليمان، لإحياء حفل غنائي يوم الاثنين 11 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ28 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.



