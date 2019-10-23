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رياضة

مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد جصري لايف اليوم الاربعاء 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر yalla shoot يلا شوت الجديد حصري لايف اليوم الاربعاء 23-10-2019 في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:27 م
جريدة الدستور
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مباراة ليفربول وجينك ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء الموافق 23 اكتوبر 2019 لحساب مباراة دور المجموعات عن المجموعة الخامسه في اطار مباراة الجولة الثالثه حيث من المقرر اليوم ان يحل ليفربول ضيفا امام فريق جينك في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعبه لومينوس أرينا معقل نادي جينك مستضيف مباراة اليوم سوف تبدا اليوم مباراة ليفربول وجينك في تمام الساعة العاشره مساءا بتوقيت السعودية والساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر.

مباراة ليفربول وجينك اليوم
ليفربول صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسه برصيد ثلاث نقاط فقط بعد خوض مباريتين في دور المجموعات وقد حقق الفوز في مباراة على ملعبه وخسر في مباراة خارج ملعبه امام نادي نابولي وفي مباراة اليوم في الجولة الثالثه خارج ملعبه يسعي للحصول على الفوز الثانيه له في دور المجموعة وحصد الثلاث نقاط التى سوف تكون هامه جدا لتعزيز بطل دوري ابطال اوروبا للموسم الماضي حامل اللقب لمركزه في المجموعة والتقدم اكثر في منافسه قوية من المجموعة الخامسه.

القناة الناقله لمباراة ليفربول وجينك
بينما مستضيف مباراة اليوم فريق جينك صاحب المركز الاخير في المجموعة الخامسه يخوض مباراة الجولة الثالثه اليوم على ارضية ملعبه وامام جماهيرة حينما يحل عليه اليوم حامل اللقب نادي ليفربول وقد خسر فريق جينك في مباراة وتعادل في مباراة اخر لذلك في مباراة اليوم هو الفريق المعرض للخساره اول التعادل من جديد امام فريق ليفربول الذى يسعي لدخول المباراة وحصد الثلاث نقاط منها فقط وسوف تنقل اليوم مباراة ليفربول وحينك في الجولة الثالثه على قناة بي ان سبورت الثانيه.

موعد مباراة ليفربول وجينك
موعد مباراة ليفربول وجينك سوف تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت العراق ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت السودان ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت اليمن ، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة ليفربول وجينك
توقيت مباراة ليفربول وجينك تبدا المباراة اليوم فى تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر ، الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت المغرب ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت البحرين ، الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت الكويت ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت قطر ، الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد جينك
تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد جينك في حراسة المرمى : أليسون بيكر ، وفي خط الدفاع : ترينت أليكسندر أرنولد ، جويل ماتيب ، فيرجيل فان دايك ، أندرو روبرتسون ، وفي خط الوسط : جيمس ميلنر ، فابينيو ، جورجينيو فينالدوم ، في خط الهجوم : محمد صلاح ، روبرتو فيرمينو و ساديو ماني.

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