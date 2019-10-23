مشاهدة مباراة ليفربول ضد جينك بث مباشر

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على منافسه فريق جينك البلجيكي اليوم الأربعاء بالمباراة المقرر لها أن تقام في تمام الساعة التاسعة باستاد لومينوس أرينا في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.





ويعود المحترف الدولي المصري محمد صلاح لقيادة هجوم فريق ليفربول وذلك عقب غيابه عن مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.





ومن المتوقع ان يخوض الالمانى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول المباراة بتشكيل يضم كلا من :





التشكيل المتوقع لليفربول أمام جينك:





حراسة المرمى: أليسون.





الدفاع: جوميز - لوفرين - فان دايك - روبرتسون





الوسط: ميلنر- فابينيو - فينالدوم





الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - ماني







