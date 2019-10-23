بينكيل يقود تدريبات خاصة للاعبي الأهلي

قاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات خاصة بالكرة للاعبي الفريق على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش في الجزيرة.



واصطحب بينكيل لاعبي الفريق بشكل رباعي كل على حدة لخوض تدريبات خفيفة بالكرة أثناء التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.



وواصل الأهلي تدريباته استعدادا للمرحلة المقبلة.



وغادر محمد محمود لاعب الفريق المران، بعدما تعرض للإصابة خلال مشاركته في التقسيمة التي اجراها الجهاز الفني بقيادة فايلر.



وغادر اللاعب ملعب التتش رفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق من أجل الخضوع؛ للكشف الطبي لتحديد حجم الإصابة.



وواصل محمود متولي تنفيذ برنامجه التأهيلي، وأدى جلسة تأهيلية في الجيم أعقبها خوض تدريبات الجري حول الملعب وذلك على هامش المران الجماعي.



ويعاني اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة الزمالك في السوبر المحلي، حيث ينفذ اللاعب في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه للتعافي من الإصابة.



وواصل حسام عاشور كابتن الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران.



وكان عاشور قد غادر مران الفريق خلال اليومين الماضيين متأثرا بإصابته بكدمة في القدم.