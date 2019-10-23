كيف دعم أحمد حلمي ابنته "لي لي" في مشروعها الجديد؟.. صور

كشف الفنان أحمد حلمي، عن موهبة ابنته "لي لي"، ونشر صورا عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، لأهم أعمالها الفنية.



ويبدو أن "لي لي"، ورثت موهبة الرسم عن والدها أحمد حلمي، ولكنها تستخدمها في رسم رسوم شبابية على الملابس والأحذية والحقائب المدرسية.



وتعد لي لي، ابنة أحمد حلمي، من أصغر أبناء النجوم الذين خاضوا مجال التجارة وعمل حلمي على مساعدتها في الترويج لمشروعها بنشر صورة البروفايل الخاص بها عبر موقع "إنستجرام"، لترويج أعمالها الفنية.

