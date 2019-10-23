انحازت للجمال المظلوم.. "كنزي" أصغر رسامة بملتقى الإبداع تريد أن تكون "دافنشي"

كرم ملتقى "إبداع" الفنون في دورته التاسعة الذي أقيم أمس، بساقية عبد المنعم الصاوي، الطفلة "كنزي" ابنة العشر سنوات، والتي شاركت بلوحتها "روقان" والتي وقفت فيها بجانب المرأة السمراء ضد التنمر.



وعبرت كنزي حسام الدين السيد، عن سعادتها البالغة بتكريمها كونها من أصغر المشاركين بالمهرجان الذي قام بتكريم العديد من الفنانين من الدول العربية وأساتذة الجامعات.



وقالت صاحبة العشر سنوات، إن تقديمها بالمهرجان كان من خلال أول لوحاتها "روقان" التى اختارت فيه أن تنظر للجمال بشكل مختلف، وانحازت للمرأة السمراء التى شعرت أن جمالها مظلوم في المجتمع لما تتعرض له من تهميش وتنمر فى بعض الأوقات، وكون أن البعض ينظر لها بأنها ليست جميلة مع أنها تتميز بطابع الجمال السحري، وأنها تحمست جدًا لفكرة اللوحة التى طرحتها عليها أستاذتها سماح عزيز.



وعن أحلام الفنانة الصغيرة، تقول كنزي: كانت مفاجأة لي تكريمي مع قامات كبرى من الفنانين وأساتذة الجامعات والمتخصصين، وخاصة أن تلك اللوحة هى الأولى لي، ولكن ذلك شجعنى على استكمال أحلامي، فأنا أتمنى أن أصبح دافنشي المصرية، وأعبر بفنى عن الثقافة المصرية وأتجول بها العالم، من خلال رسومات تناقش قضايا مجتمعية عالمية مثل التنمر وعمالة الأطفال والعنف ضد المرأة.