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رياضة

كورة on line بث مباشر مباراة ليفربول جينك| مشاهدة مباراة ليفربول جينك | كورة اون لاين

كورة on line بث مباشر مباراة ليفربول جينك| مشاهدة مباراة ليفربول جينك | كورة اون لاين

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:31 م
جريدة الدستور
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يستأنف نادي ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب منتخب مصر، رحلة الدفاع عن اللقب عندما يحل ضيفاً على جينك البلجيكي في التاسعة مساء الاربعاء بملعب "لومينوس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.


 
ويحتل ليفربول المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نابولي الإيطالي بهدفين دون رد على ملعب "سان باولو"، والفوز في الثانية على ريد بول سالزبورج النمساوي بنتيجة 4-3 بملعب "أنفيلد"، بينما يملك جينك نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة على التوالي بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريمرليج" أثر تعادله الاحد الماضي مع مانشستر يونايتد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما بملعب "أنفيلد".


ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات للوصول إلى النقطة السادسة والحفاظ على آماله في التأهل، في حين سيصعب "الريدز" من مهمته في حال الهزيمة أمام جينك البلجيكي.

وبات محمد صلاح جاهزاً للمشاركة في مباراة ليفربول وجينك اليوم بعد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها في الكاحل، والتي لم يستطع على إثرها المشاركة فى مباراة مانشستر يونايتد وليفربول.

وأصيب محمد صلاح فى الكاحل بالدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول وليستر سيتى التى انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 2 – 1 فى الجولة الثامنة، على أثر تدخل عنيف من البديل حمزة تشودرى، لاعب ليستر سيتى، لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لالانا بدلاً منه.

قائمة ليفربول في مباراة اليوم ضمت كلاً من، أليسون، فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، أوكسليد تشامبرلين، لالانا، بروستر، روبرتسون، أوريحي، وكيليهير.

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