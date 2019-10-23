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بعد اتهامها لقمر اللبنانية بخطفها.. ترحيل إنجي خوري من لبنان

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:36 م
إنجي خوري من لبنان
إنجي خوري من لبنان
سناء إسماعيل
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كشفت عارضة الأزياء السورية إنجي خوري، أنه بعد التحقيقات التي خضعت لها مؤخرًا بسبب اتهامها للفنانة اللبنانية قمر باختطافها هي والفنان آدم، تم إلغاء إقامتها بلبنان.

وقالت في فيديو قامت بنشره عبر صفحتها الشخصية بموقع "سناب شات"، إنه تم إعطائها مهلة 20 يومًا لمغادرة لبنان بعد إلغاء إقامتها.

وأكدت في الفيديو أنها ليس لها أي بيت أو أقارب في بلدها كما أنها لا تمتلك أي أموال وكانت تعيش برفقة صديقة لها.

وكانت إنجي خوري، قد ادعت أن الفنان آدم قام باختطافها وتعذيبها من قبل مجموعة من الشباب وذلك بتحرض من زوجته السابقة قمر اللبنانية.

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