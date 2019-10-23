عاطف سعداوي: عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ إقرار بأن مصر آمنة

قال دكتور عاطف سعداوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقات المصرية البريطانية مستقرة وليس هناك ما يعوق عودة الطيران إلى المدن المصرية مرة أخرى.



وأضاف "سعداوي" خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن توقف السياحة الروسية كان درسا لنا لتنويع البدائل وعدم الاعتماد على جنسية واحدة أو بلد واحد.



وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قرار بريطانيا برفع حظر الطيران لشرم الشيخ، هو إقرار بأن الدولة المصرية تنعم بالأمن والأمان، مشيرا إلى أنها رسالة إيجابية للجميع.

