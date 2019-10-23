بث مباشر مباراة ليفربول جينك | مشاهدة مباراة ليفربول جينك

تُقام مساء اليوم الأربعاء مباراة بين فريقي ليفربول الإنجليزي وجينك البلجيكي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.













بينما يتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة ليفربول التي توجهت إلى بلجيكا أمس استعدادًا لخوض تلك المباراة، بعد غيابه عن مباراة الأحد الماضي أمام فريق مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.





التشكيل المتوقع لليفربول أمام جينك:

حراسة المرمى: أليسون.





خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان دايك، روبرتسون.





خط الوسط: ميلنر، فابينيو، فينالدوم.





خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.





التشكيل المتوقع لجينك أمام ليفربول:

حراسة المرمى: كوكي.





خط الدفاع: ماهلي، لوكومي، ديوايست، أورونن.





خط الوسط: هينين، يانيس هاجي، ساندير بيرج، جونيا إيتو.





خط الهجوم: ساماتا، بوغوندا.