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رياضة

مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر 23-10-2019 دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:21 م
جريدة الدستور
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 23 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات تشيلسي، وليفربول، وبرشلونة، وإنتر ميلان، ونابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومباراة جوانجزو ضد أوراوا في بطولة دوري أبطال آسيا، والإسماعيلي ضد الجزيرة في البطولة العربية، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

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ويعرض لكم موقع " الدستور " مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور الاتيه :

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة الثالثة"


أياكس الهولندي x تشيلسي الإنجليزي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

 

لايبزيج الألماني x زينيت الروسي، تقام المباراة في تمام السابعة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

 

بنفيكا البرتغالي x ليون الفرنسي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.


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