هاني شاكر يطرح أغنيته الجديدة "بينا" على "إنستجرام"

شارك الفنان هاني شاكر فيديو جديد له عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لأغنيته الجديدة "بينا".وبث هاني شاكر من خلال الفيديو، الإعلان الرسمي للأغنية على قناة يوتيوب الخاصة به داعيا جمهوره للاستماع إليها، وهي من كلمات أحمد فطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، وهندسة صوت هاني محروس.يذكر أن آخر أعمال هاني شاكر أغنية "مصر أجمل شيء"، وهي من كلمات محمد صلاح، ألحان خالد جنيدي، توزيع بيشوي سمير، التسجيل والمكساج لياسر أنور، كمنجات إبراهيم الموجي، جيتار مصطفى نصر، ساكس فون خالد شاهين، قانون محمد عمرو، ناي أحمد نادر.