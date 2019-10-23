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رياضة

رئيس نابولي يرغب في ضم إبراهيموفيتش

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:14 م
أوريليو دي لورينتيس
أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي
وكالات
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ألمح أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء إلى أن النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش ربما ينضم إلى ناديه في شهر يناير القادم.
وقال دي لورينتيس لمحطة (تي في لونا) التليفزيونية الإيطالية: "إنها رغبة لي، لكن الأمر يتوقف عليه".
وكان إبراهيموفيتش قد أعرب عن أمنيته في إنهاء مسيرته الرياضية في صفوف نابولي، بعد انتهاء عقده مع فريقه الحالي لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي بعد شهرين.
أوضح رئيس نابولي "قبل كل شيء، إبراهيموفيتش صديق لي. لم أقابله كلاعب كرة قدم ولكن كشخص عادي لأننا كنا نقيم في نفس الفندق وقضينا يومين استثنائيين معا".
أضاف دي لورينتيس "دعوته مع زوجته وأطفاله المهذبين للغاية لتناول العشاء، وقضينا أمسية رائعة معا".
وتابع "عندما ترى إبراهيموفيتش في الملعب فتراه شخصا ما، لكنه شخص آخر تماما خارجها".
أكد دي لورينتيس "إنه رغبة لي وليس مجرد اقتراح، لكن الأمر يعتمد عليه وليس علي أنا، كل شيء له منطقه الخاص، لقد تم الحديث عنه لبضعة أشهر".
ويمتلك إبراهيموفيتش مسيرة حافلة مع الأندية الإيطالية، بعدما سبق أن لعب لأندية إنتر وميلان ويوفنتوس.

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