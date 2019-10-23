خبير: عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ جاء بفضل جهود مصر

قال معتز صدقي الخبير السياحي وعضو غرفة السياحة، إن عودة السياحة البريطانية مع عودة الرحلات المباشرة لشرم الشيخ جاء نتيجة لجهد كبير من الدولة المصرية.



وأضاف "صدقي" خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" الُمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن عودة الطيران البريطاني المباشر إلى شرم الشيخ سيسهم في انتعاش السياحة بشكل كبير.



وأوضح الخبير السياحي وعضو غرفة السياحة، أن 40 ألف سائح بريطاني كانوا يزورون شرم الشيخ في شهر واحد خلال الفترة الماضية.

