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رياضة

"الأولمبي" يختار 27 لاعبًا استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية للشباب

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:07 م
الكابتن شوقى غريب
الكابتن شوقى غريب المدير الفني للمنتخب
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عقد الكابتن شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي اجتماعا مع جهازه الفني والإداري والطبي لوضع برنامج المرحلة المقبلة قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وجاء الاجتماع في ضوء المستجدات التى حدثت على جدول مسابقة الدوري الممتاز، واتفق الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي على تقسيم البرنامج على ثلاث مراحل تبدأ الأولى بمعسكر مفتوح خلال الفترة من25 حتى 27 أكتوبر، يؤدى خلالها الفريق مرانه على الملاعب الفرعية باستاد القاهرة ووافق الكابتن شوقى غريب على أن يكون مران يوم 27 أكتوبر في الخامسة مساء مفتوحا لكل وسائل الإعلام، في حين تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر خارج القاهرة، بينما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة يوم 3 نوفمبر، وتستمر حتي 22 بالمقر الدائم للفريق الخاص ببطولة الأمم الإفريقية.

وشهد الاجتماع عرضا شاملا من الدكتور أيمن زين للملف الطبي الشامل لكل لاعب والتقارير الطبية للإصابات والجدول الزمني للتعافي منها، ذلك حسبما أشار الاتحاد المصري للكرة على صفحته الرسمية.

كما استعرض الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب كافة الأمور الإدارية الخاصة بالفريق من استعداد لتسجيل القائمة النهائية وأماكن الإقامة والزي الخاص باللاعبين في البطولة، وكذلك الاطمئنان علي ملاعب التدريبات والتنقلات.

وعقد الكابتن شوقي غريب بعد ذلك اجتماعًا مع جهازه الفني المعاون، حيث تم الاطمئنان علي وائل رياض مدرب الفريق الذي أجري جراحة بالامس وتم الاطمئنان علي خروجه من المستشفي.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بعد اجتماعه اختيار قائمة تضم 27 لاعبا للمعسكر، وسيتم اختيار القائمة النهائية يوم 29 أكتوبر المقبل لعدد 21 لاعبا.

وضمت القائمة المختارة في حراسة المرمي.. عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.

وفي الدفاع.. أسامة جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.

وفي خط الوسط.. اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر، أحمد حمدي.

وفي خط الهجوم.. رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي، محمد محمود.

وفي رأس الحربة.. مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي.

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