ترامب: نعمل على وقف إطلاق النار في سوريا

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالمساعدات الدولية في إنهاء الغزو التركي على الحدود السورية، مطالبا تركيا بالالتزام بعدم فرار مقاتلي داعش من شمال سوريا.



وفي كلمة نقلتها قناة العربية، اليوم الأربعاء، حث ترامب الدول الأوروبية على استعادة عناصر التنظيم، منتقدا إدارة أمريكا السابقة لعدم احترامها الخطوط الحمراء التي رسمتها في سوريا.



وأضاف: "قلت سابقا إن الولايات المتحدة بحاجة إلى مقاربة مختلفة في سياستها الخارجية"، كاشفا عن أن الأكراد أكدوا له استمرار احتجاز مقاتلي داعش.



وأشار الرئيس الأمريكي إلى تورط عدة أطراف في مستنقع الدماء بسوريا، موضحا أن هناك قوة أمريكية صغيرة في المواقع النفطية السورية.



وشدد على أن العقوبات الأمريكية على أنقرة رهن الإشارة للعودة مرة أخرى في حال تغيير مسار وقف العدوان، متابعا: "نعمل بشكل حثيث على وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا".