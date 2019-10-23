شيلونجو يقود هجوم الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي

أعلن الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تشكيل مباراة فريقه أمام الجزيرة الإماراتي والتي ستقام اليوم الأربعاء في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد مجدى، خط الدفاع: أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم، خط الوسط: همام طارق – محمد بيومى - محمد الشامى – أحمد مدبولى – عبدالرحمن مجدى، خط الهجوم: بنسون شيلونجو.



وعلى مقاعد البدلاء: محمود عبدالمنصف – محمد هاشم – وجيه عبدالحكيم – محمد حمدى زكى – محمد الضرف – حازم مرسى – بيكيتى.