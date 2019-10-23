مجدي الهواري يحتفل بنجاح "3 أيام في الساحل" خلال موسم الرياض

شارك المخرج مجدي الهواري، متابعي صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بفيديو جديد له، من مهرجان موسم الرياض الترفيهي.وظهر مجدي الهواري بالفيديو بجانب الألعاب النارية والاحتفالات الخاصة بموسم الرياض الترفيهي الذي يعرض به مسرحية 3 أيام بالساحل وهو مخرجها.ونالت المسرحية، إعجاب الجماهير والترحيب الدائم بعرضها طوال الموسم.يذكر أن مسرحية «3 أيام في الساحل» إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.