"آلاء" تحترف "ميكب جروح السينما" بأدوات منزلية (فيديو)

دماء سائلة وجروح نازفة وأصابع مبتورة ووجوه مجروحة مشاهدة، قد تبدوا صادمة للكثيريين، إلا أنها أصبحت تلازم آلاء رمضان؛ للتعبير عن موهبتها في مجال الخدع والمؤثرات السينمائية أو ما يُسمى بفن الـ"SFX MAKEUP".



بدأت آلاء رمضان، طالبة بكلية الآداب بجامعة حلوان، في مجال الخدع والمؤثرات السينمائية بالميك أب قبل 4 سنوات، عندما كانت تستعد للمشاركة في تمثيل مسرحية، وكان دورها يتطلب إجراء جرح في الرقبة، ما دفعها للتجربة بأدوات التجميل التي لديها، ونجحت في تجهيزه بصورة بدائية.



ما أن انتهى العرض المسرحي، حتى بدأت آلاء في تعلم أساليب الخدع السينمائية، باستخدام أدوات التجميل، إلا أنها فوجئت بارتفاع أسعار أدواته للغاية؛ ما دفعها لمحاولة تجهيز نماذج مشابهة لتلك الأدوات في المنزل.



نجحت آلاء في تجهيز الأدوات المستخدمة في صناعة الخدع، مستعينة بأدوات بسيطة مثل الدقيق ونشا، والفازلين وألوان الطعام وألوان المياه والصمغ بدلًا من شرائها جاهزة، بأسعار تتعدى آلاف الجنيهات، كونها يتم شحنها من خارج مصر، وتحتاج عدة أيام لاستلامها.



وتعد أبرز الخدع التي نفذتها "آلاء"، جرح في الرقبة، حيث وضعت سائل أحمر اللون، يشبه الدماء على الرقبة، ثم قامت بتغطيته بالعجين، وتم فتحه بسكين أثناء عرض مسرحي لينزل الدم موحيًا للمشاهدين إصابة الممثل في الحقيقة، وكانت المرة الأولى لها في هذا المجال.



استغلت طالبة كلية الآداب صديقات الجامعة، في تجربة الأشكال الجديدة من الخدع التي تتعلمها، حتى تمكنت من احتراف تنفيذ الكثير من الأشكال بأبسط الأدوات بطريقة احترافية، تضاهي ما يظهر في الأفلام السينمائية.



تتميز الفتاة العشرينية في عمل الكدمات والجروح في الوجه واليدين وأشكال الجروح القطعية بأدوات بسيطة مقارنة بالتجهيزات الاحترافية التي تستخدم في الأفلام السينمائية، وتطمح في دخول مجال الفن كي تتمكن من استغلال موهبتها الاستغلال الأمثل.