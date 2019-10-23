شراكة بين إليسا وتامر عبدالمنعم في مصر

اتفقت النجمة اللبنانية إليسا على أسس تعاون جديدة للشئون الفنية مع تامر عبدالمنعم (شركة PMG) بمصر، بحيث يتولى التنسيق وإدارة الحفلات والنشاطات الفنية للفنانة في مصر.



ومن المعروف أن تامر عبدالمنعم له تجارب ناجحة في إدارة أعمال عدد من كبار نجوم الأغنية بمصر والعالم العربي ويعتبر من كبار منظمي الحفلات الغنائية الضخمة بالقاهرة والإسكندرية وعدد من المدن والعواصم العربية والأوروبية.



علي جانب آخر؛ يواصل تامر عبدالمنعم ترتيبات حفل إليسا الذي من المقررة إقامته علي مسرح مكتبة الإسكندرية يوم ١٢ ديسمبر. وفي اليوم التالي حفل أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم 13 ديسمبر فى مدينة 6 أكتوبر.