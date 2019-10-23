غدًا.. توقيع ديوان "الرحلة 508" في جاليري ضي

ينظم دار بدائل للنشر والتوزيع، غدًا الخميس، حفلًا لتوقيع ديوان "الرحلة 508" للشاعر عمر أبوعساف، بجاليري ضي بالمهندسين، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.



ويتضمن الحفل إلقاء الشاعر لمجموعة من قصائد الديوان، بالإضافة إلى فقرات أخرى من بينها العزف على العود والغناء.



"أبوعساف".. شاعر ومهندس من سوريا ويقيم بشكل دائم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويكتب للحب والسلام والجمال ويحب أن يهجو أصحاب النفوس اللئيمة والشريرة في كل زمان ومكان.



ويعد "الرحلة 508" هو الديوان الثاني لـ"أبوعساف"، وكان قد سبقه ديوان "ليلى هي وطني" الصادر عن دار بدائل للنشر في مصر.