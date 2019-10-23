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القبلة

صالح عباس: رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تدعم دور الأزهر

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:51 م
الشيخ صالح عباس،
الشيخ صالح عباس،
أميرة العناني
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قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تسهم كثيرًا في دعم متانة العلاقات التي تربط بين الأزهر وكل المؤسسات التعليمية في إفريقيا، وقد خطى الأزهر خطوات مكثفة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واتخذ إجراءات عديدة من شأنها رفع مستوى التعاون بين الأزهر وإفريقيا، حيث تعد القارة السمراء من أكبر مجالات نشاط الأزهر الخارجي.

وقال خلال لقائه رئيسة البرلمان بولاية زنجبار، إن فضيلة الإمام الأكبر قرر مضاعفة المنح الدراسية لأبناء القارة الإفريقية هذا العام لتصل إلى (1600) منحة دراسية، فضلاً عن وجود حوالي (5500) طالب وطالبة من قارة إفريقيا يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر، كما درب الأزهرُ أكثر من (440) من أئمة المساجد والوعاظ الأفارقة على مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب.

وأوضح أن الأزهر لديه في إفريقيا (16) معهدًا أزهريًا في كل من: (نيجيريا، تشاد، النيجر، الصومال، جنوب إفريقيا، أوغندا)، في مراحل التعليم قبل الجامعي، حيث يتكفل الأزهر بكل مصاريف المدرسين، والمناهج، والكتب الدراسية، ويُمنح الطلبة شهادات معتمدة من الأزهر، كما يوفر الأزهر أكثر من (562) معلم ومدرس وواعظ لتعليم وتدريب طلبة وأئمة المساجد هناك على مناهج ومبادئ الإسلام الصحيحة السمحة والمعتدلة، ونرسل البعثات الطبية والإغاثية وسوف يواصل الأزهر إرسال هذه القوافل للدول التي تحتاج إليها تباعًا.

وأكد وكيل الأزهر خلال اللقاء أن الإرهاب مرض نفسي وفكري لا علاقة له بالأديان السماوية، ومن الظلم البين والتدليس أن تُرتكب الجرائم الوحشيَّةُ الآن من قتل وإراقة للدماء ثم تلصق بدين "الإسلام" وحده من بين سائر الأديان، وهذا ظلم في الحُكم، وتدليس يزدرى العقول والأفهام ويستخف بالواقع والتاريخ، ولذلك من الظلم اتهام الأديان التي جاءت لهداية الناس وتعمير الأرض بأنها مصدر للإرهاب والتشدد والتطرف.

وتطرق وكيل الأزهر إلى الحديث عن بيت العائلة المصرية واصفًا إياه بأنه تجربة فريدة تحظى باهتمام الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، ويباهي بها الأزهر الشرق والغرب، ويتبادل فضيلة الإمام الأكبر رئاسته مع بابا الكنيسة، للحفاظ على النسيج الوطني في مصر، وقد صدر القرار بإنشائه من مجلس الوزراء في أكتوبر 2011م.

جدير بالذكر أن زيارة وكيل الأزهر والوفد المرافق له لزنجبار، تأتي ضمن التعاون المشترك بين المركز الدولي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر، ودول الجنوب، حول تنظيم الأسرة من منظور إسلامي، من أجل تعزيز المعرفة والفهم بشأن الإسلام والصحة الإنجابية، ولتوعية القيادات الدينية بشأن التفسير الدقيق للإسلام وتنظيم الأسرة وغيرها من القضايا التى تتعلق بالصحة الإنجابية والحق فى الإنجاب.

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