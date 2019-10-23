البرلمان يستدعي الوزارات المعنية لمناقشة أزمة الأمطار

أعلن النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق والتنمية المحلية بالبرلمان، للوقوف على ما شهدته البلاد مؤخرًا من تغيرات مناخية وسقوط الأمطار، وذلك من خلال استدعاء الوزارات المعنية للوقوف على طبيعة الأمر.



وقال حمودة، إن اللجنة البرلمانية المشتركة ستعقد اجتماعًا موسعًا لها الأسبوع المقبل، فى حضور التنفيذيين لمتابعة الأحداث الأخيرة، وتقديم كل التفاصيل المتعلقة بالأزمة الأخيرة، ودور كل وزارة فى هذا الأمر، وكيف تعاملت الوزارات والهيئات والقطاعات مع سقوط الأمطار، فى إطار حرص البرلمان على متابعة الأحداث، وأنه ليس بمعزل عن قضايا الشارع المصرى.



وأضاف حمودة، أن الاجتماع يهدف للوقوف على خطة الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية، والتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة لتحقيق هذا الهدف، وعدم العمل بخطة رد الفعل، وكيف يتم العمل الاستباقى فى مثل هذه الأزمات، خاصة فى ظل توافر المعلومات الخاصة بالطقس وفرص سقوط الأمطار، لافتًا إلى أهمية إحلال وتجديد كل الشنايش وبالوعات الصرف فى أسرع وقت حتى لا تتكرر هذه الواقعة مرة أخرى.



وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التغيرات المناخية، ما يستوجب رؤية وخطة وفقًا لجدول زمنى محدد لإجراء الصيانة اللازمة للمصارف، وتوعية المواطنين، ومحاسبة المقصرين عن تنفيذ عملهم.