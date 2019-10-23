يوسف عامر: إجراءات جامعة الأزهر تهدف لمستقبل أفضل لمصر

أكد الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب خلال لقائه بطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بدمنهور على هامش احتفال الكلية بالطلاب المتفوقين دراسيًا، أنه يعمل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وليس عليهم وأن ما تتخذه الجامعة من إجراءات تتعلق بالتعليم والطلاب تهدف إلى ضمان حصول الطالب على حقوقه التعليمية حتى يشارك في صناعة مستقبل يليق بمصر وأزهرها الشريف وبما يحقق نواتج التعلم المستهدفة وخدمة العلم وأهله.



وتابع عامر، أنه باعتباره نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لا يقدم على اتخاذ أي قرارات تتعلق بتطوير العملية التعليمية دون الرجوع إلي الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس باعتبارهم الفاعل المؤثر في الناحية التعليمية وأن القرارات التي تتخذها الجامعة تتسم بالمرونة دائمًا، فلرئيس القسم بالتنسيق مع عميد الكلية الحق في الاستفادة من مرونة القرارات بما يحقق نواتج التعلم المستهدفة ومصلحة الطالب وحسن سير العملية التعليمية في ضوء الحاجة الملحة والضرورة القصوى.