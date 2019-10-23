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كورة لايف ABO SALAH بث مباشر مباراة ليفربول وجينك بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط ليفربول

كورة لايف ABO SALAH بث مباشر مباراة ليفربول وجينك بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط ليفربول

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:30 م
جريدة الدستور
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يرصد موقع الدستور الرياضي مشاهدة مباراة ليفربول مع كي آر سي جينك فى تحديث مستمر لحظة بلحظة حيث تقام المباراة على ارض ملعب لومينوس أرينا فى منافسة صعب التوقع بنتيجتها وتنطلق فى توقيت الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وهو يوافق العاشرة مساء بتوقيت السعودية Liverpool vs KRC Genk مشاهدة مباريات اليوم بدون تقطيع.

ليفربول صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسه برصيد ثلاث نقاط فقط بعد خوض مباريتين في دور المجموعات وقد حقق الفوز في مباراة على ملعبه وخسر في مباراة خارج ملعبه امام نادي نابولي وفي مباراة اليوم في الجولة الثالثه خارج ملعبه يسعي للحصول على الفوز الثانيه له في دور المجموعة وحصد الثلاث نقاط التى سوف تكون هامه جدا لتعزيز بطل دوري ابطال اوروبا للموسم الماضي حامل اللقب لمركزه في المجموعة والتقدم اكثر في منافسه قوية من المجموعة الخامسه.

القناة الناقله لمباراة ليفربول وجينك
بينما مستضيف مباراة اليوم فريق جينك صاحب المركز الاخير في المجموعة الخامسه يخوض مباراة الجولة الثالثه اليوم على ارضية ملعبه وامام جماهيرة حينما يحل عليه اليوم حامل اللقب نادي ليفربول وقد خسر فريق جينك في مباراة وتعادل في مباراة اخر لذلك في مباراة اليوم هو الفريق المعرض للخساره اول التعادل من جديد امام فريق ليفربول الذى يسعي لدخول المباراة وحصد الثلاث نقاط منها فقط وسوف تنقل اليوم مباراة ليفربول وحينك في الجولة الثالثه على قناة بي ان سبورت الثانيه.

مشاهدة مباراة ليفربول وكي آر سي جينك
بطولة دوري أبطال أوروبا
مباراة ليفربول وكي آر سي جينك
Liverpool vs KRC Genk
توقيت 21:00 فى مصر
توقيت 22:00 فى السعودية

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