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سياسي

"الصفوة": قمة سوتشي ركيزة لدور مصر في المنطقة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:24 م
السيسي
السيسي
محمد الشريف
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رحب الفريق المؤسس لـ"منتدى الصفوة" وأعضاء المكتب التفيذي للمنتدى برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأعمال النسخة الأولى من القمة الإفريقية الروسية والمنعقدة بمدينة سوتشي الروسية، والتى تستهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

وقال بيان المنتدى إن مشاركة الرئيس السيسي ورئاسته لقمة ومنتدى إفريقيا روسيا بمشاركة الرئيس الروسي بوتين دلالة قوية على تقدير العالم أجمع وعلى الخصوص روسيا الاتحادية لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار بيان المنتدى إلى أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقاء رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية، ضمن فعاليات القمة دلالة على السعي إلى إرساء خارطة للتعاون المستدام بين روسيا والدول الإفريقية.

وثمن بيان المنتدى على الكلمة الافتتاحية للرئيس السيسى في أعمال المنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي؛ والتي أكد فيها أن تدشين "المنتدى الاقتصادي الإفريقي الروسي" هو منصة تتيح عرضًا مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين الجانبين، بما يعزز الترابط والتواصل بين شعوبنا، ويسهم في دفع مسيرة التنمية في القارة الإفريقية وفقًا لرؤية أجندة الاتحاد الإفريقي التنموية 2063.

الجدير بالذكر أن فريق عمل المنتدى يضم عددًا من الأسماء الشابة في مختلف التخصصات والمجالات؛ والمنتدى يعتبر مركزًا فكريًا منبثقًا عن واحدة من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا المجتمع، وهي مؤسسة عدالة ومساندة برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان؛ والمشهرة برقم 10452 - القاهرة.

وتنبع تسمية المنتدى "الصفوة " من أنه تجمع للنخبة المدنية بمختلف أطيافها وتنوعاتها الفكرية والأيديولوجية للنقاش حول صفوة القضايا والموضوعات التي تهتم بها الدولة المصرية (حكومة وشعبًا) ؛ ويهدف إلى دعم دوائر صنع القرار بالتحليلات وأوراق السياسات وتقديرات المواقف والاستشارات حول القضايا المهمة؛ ودراسة التجارب والخبرات الإقليمية والدولية، وتقديم دراسات معمقة عنها لصناع القرار؛ وتوليد أفكار جديدة، وطرح سياسات خلاقة تضمن توظيف جيد للموارد والأصول التي تملكها الدولة.

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