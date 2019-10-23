الوفد: قمة سوتشي ستحقق التكامل الاقتصادي للجانبين

قال الدكتور خالد محمد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى روسيا، تفتح آفاقًا جديدة في مسيرة العلاقات بين البلدين، سواء فيما يتعلق بقضايا منطقة الشرق الأوسط الساخنة، أو التعاون الروسي مع القارة الإفريقية، كما أنها ستعمل على تحقيق الاندماج الإقليمي والتكامل الاقتصادي.



وأكد رئيس اقتصادية الوفد أن تركيز المنتدى على مناقشة القضايا الدولية الملحة، وكذلك بحث آفاق وتطوير الروابط بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية والتكنولوجيا وغيرها، سيسهم في إيجاد طرق كفيلة بالتنمية المتسارعة لأوجه التعاون بين الجانبين، وكذلك الإسهام في تحديث الاقتصادات الإفريقية ورفع مستويات المعيشة.



وأشار "قنديل" في بيان له، إلى أن حجم التبادل التجارى بين روسيا ودول إفريقيا ارتفع بأكثر من 17% خلال العام الماضي، ليتجاوز 20 مليار دولار، وخلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2017، زاد إجمالي حجم الصادرات الروسية إلى أفريقيا بمقدار ثلاثة أضعاف من 5 مليارات دولار إلى نحو 15 مليار دولار، كما زاد حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا بشكل ملحوظ خلال عام 2018، حيث بلغ نحو 7،66مليار دولار.



يذكر أن فعاليات النسخة الأولى من القمة الروسية الإفريقية ومنتدى التعاون الاقتصادى "روسيا - إفريقيا" انطلقت اليوم، الأربعاء، بإشراف الرئيسين المصري، عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.