"العلاقة بين الصوفية والسلفية في أوروبا".. ندوة بفرنسا

تنظم الطريقة المدنية بفرنسا، ندوة علمية، تحمل عنوان "العلاقة بين الصوفية والسلفية في أوروبا"، حيث تهدف الندوة إلى الحديث والنقاش حول العلاقة والإشكالية المتعلقة بالصوفية والسلفية، خاصة في القارة الأوروبية، حيث يتزايد أعداد المتصوفة والسلفيين بقارة أوروبا بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذى يتخوف منه البعض بسبب الخلاف الفكري والمنهجي بين الصوفية والسلفية.



وتحدث خلافات دائمة بين التيار الصوفى والسلفى بأوروبا، الأمر الذى جعل هناك مساجد يسيطر عليها الصوفية ومساجد أخرى يسيطر عليها السلفية، الأمر الذي وسع دائرة الخلاف بين الفصيلين لحد اتهام كل فريق للآخر بأنه يخالف الدين والكتاب والسنة، مما جعل العقلاء من الطرفين يتجهون لتنظيم ندوات علمية تبحث فى أصل الخلاف بين الطرفين.



وقال الدكتور حسن المدنى عضو الطريقة المدينة، إن الهدف من الندوة هو دراسة أصل الخلاف الصوفي السلفي دارسة معنية، لمعرفة أسباب الخلافات التى تحدث دائما، بين الصوفية والسلفية، حيث أن الخلاف بين الفصيلين يتزايد يوم بعد يوم، وللأسف لايسعى أحد إلى تقريب وجهات النظر مما يشكل خطر كبير على الأمة الإسلامية، ومن هذا المنطلق رأت الطريقة المدينة أنه يجب أن يكون هناك نوع من الحوار بين الفريقين حتى يتم معالجة الأخطاء التى تسببت فى هذه الأمور.