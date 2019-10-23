الشرطة البريطانية تحقق في حادث العثور على 39 جثة بشاحنة

كشفت فضائية "الغد"، تفاصيل حادق العثور على 39 جثة داخل حاوية شاحنة في مدينة إسيكس قرب لندن.



وأرسلت خدمة الإسعاف فريقًا طبيًا للتعرّف على الضحايا، وهواياتهم وجنسيات الجثث حيث يوجد من بينهم شاب مراهق.



كما توصلت الشرطة إلى أن الشاحنة قادمة من بلغاريا، وتم وقف سائق الشاحنة على خلفية الحادثة والتحقيقات متواصلة.



وبحسب الفضائية فإن في أكبر حادث متعلق بالهجرة غير الشرعية في بريطانيا، عثر مسئولو الجمارك في عام 2000 على جثث 58 صينيًا مكدسة داخل شاحنة لنقل الطماطم، بميناء دوفر جنوب البلاد.