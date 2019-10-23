رئيس "الدستورية الجامبية" يزور "التجانية" بالمغربلين

زار المستشار الحسن جاللو التجاني، رئيس المحكمة الدستورية العليا بدولة جامبيا، اليوم الأربعاء، مقر الطريقة التجانية بالمغربلين، والتقى بالشيخ محمد التجانى شيخ الطريقة، حيث أثنى على الدور المحورى الذى تلعبه الطريقة التجانية فى قارة إفريقيا، لا سيما دورها فى محاربة التطرف والتشدد.



ورحب الشيخ محمد الحافظ التجانى شيخ الزاوية التجانية بالمغربلين، بزيارة "رئيس المحكمة الدستورية العليا" بـ"جامبيا"، حيث أكد له على عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين المصرى والجامبي، وكذلك العلاقات المتينة التي تجمع الطرق الصوفية فى كل من البلدين الشقيقين، حيث تمتد العلاقات والروابط لأكثر من مائتى عام.