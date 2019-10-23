الطرق الصوفية تنظم مؤتمرًا بمناسبة مولد "الدسوقي"

تنظم الطرق الصوفية، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمرًا دينيًا حاشدًا بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بمناسبة مولد القطب الصوفي سيدي إبراهيم الدسوقى، حيث يشارك عدد كبير من علماء وشيوخ الطرق الصوفية، حيث سيكون محور النقاش حول "الدور الجهادي للقطب الصوفي إبراهيم الدسوقي".



ويشارك في الاحتفال الدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الصوفية، والشيخ مختار الدسوقى شيخ الطريقة الدسوقية، والدكتور محمد أبوهاشم شيخ الطريقة الهاشمية، والدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ كفر الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة، حيث تقام الاحتفالية كل عام فى رحاب ساحة القطب الدسوقى.



فى سياق متصل، قال الشيخ محمد على عاشور البرهامى شيخ الطريقة البرهامية، إن عدد المشاركين فى مولد الدسوقى يصلون لـ"مليون" مريد، وهذا هو العدد الثابت فى الاحتفالات كل عام، حيث إن عدد الطرق الدسوقية يصل لـ5 طرق صوفية، يتواجدون كل عام فى هذه الاحتفالات.