تأجيل محاكمة 15 فى"أحداث السفارة الأمريكية"

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة 15 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، إلى جلسة 28 أكتوبر الجاري، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد، وسكرتارية محمود متولى.



كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وقتل المجني عليه عمرو عيد عبدالنبي، عمدًا، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم أسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.