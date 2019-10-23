تعرّف على أسباب أمراض الكبد (فيديو)

كشف الدكتور رفعت كامل، أستاذ جراحة وزراعة الكبد، أسباب أمراض الكبد، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لمرض تليف الكبد هو فيروس "C".



وأضاف "كامل"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك بعض الأمراض التي تؤدي إلى التليف الكبدي، مثل: "تكون أجسام مناعية ضد الكبد"، لافتًا إلى أن ذلك يصيب السيدات بشكل أكبر.



وأشار "كامل"، إلى أن تكون دهون على الكبد يؤدي إلى التليف الكبدي، منوهًا بأنه الوباء القادم والطاعون الجديد في العالم، موضحًا أن الوزن الزائد يؤدي إلى تراكم الخلايا الدهنية في الكبد وأورام كبدية وتليف كبدي.