بوتين يمازح الرئيس السيسى بسبب "الكرفتة" (فيديو)

مازح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس عبدالفتتاح السيسي، خلال القمة التي جمعت بينهما، حيث تصادف أن رابطتي عنق الزعيمين نفس الشبه، ما دعا الرئيس الروسي إلى التعليق على ذلك.



وظهر الرئيس الروسي، يقطع الحديث عندما اكتشف الأمر، وعلق على هذا الموقف الطريف وأدى إلى الضحك ثم عاودا لاستكمال الحديث.



وسيشرف الرئيسان أيضًا على أعمال المنتدى الاقتصادي المنعقد على هامش القمة.



ومن المقرر أن يحضر فعاليات قمة سوتشي زعماء 43 دولة إفريقية، إضافة إلى تمثيل 11 دولة على مستوى نواب الرؤساء أو وزراء الخارجية أو السفراء.