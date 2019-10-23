السفير المصري الجديد في الرياض يقدم أوراق اعتماده لخادم الحرمين

بمناسبة تعيينه سفيرًا لجمهورية مصر العربية في الرياض، قدم السفير أحمد فاروق اليوم 23 أكتوبر 2019 أوراق اعتماده إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



ونقل السفير فاروق خلال اللقاء تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى خادم الحرمين الشريفين، كما أكد اعتزاز القاهرة بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر.



ونقل خادم الحرمين الشريفين تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية، مؤكدًا على حرص الرياض على التعاون الحثيث مع القاهرة في مختلف المسائل الثنائية، والقضايا الإقليمية والعربية محل الاهتمام المشترك.



وكان السفير ناصر حمدي السفير السابق في الرياض قد أنهى فترة عمله التي بلغت ٤ سنوات، وتم تسمية السفير المصري الجديد ضمن حركة التنقلات الدبلوماسية التي اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، وتم علي أثرها نقل عدد من السفراء من ديوان وزارة الخارجية والعكس.

